Consiglio provinciale di Catanzaro approva variazione di bilancio

Il Consiglio provinciale, presieduto dal vicepresidente Antonio Montuoro, ha provveduto alla ratifica della delibera n.185 del 6 agosto 2020 avente ad oggetto il “bilancio di previsione esercizio finanziario 2020, bilancio pluriennale 2020/”.

La variazione segue allo stanziamento, a cura della Regione Calabria, di somme previste per gli interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade provinciali, per gli interventi sull’edilizia scolastica volti al noleggio di strutture temporanee a uso didattico e per gli interventi di messa in sicurezza delle strade della rete extraurbana secondaria e locale, di competenza provinciale, interessata dal passaggio del Giro d’Italia 2020