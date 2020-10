Catanzaro – Il teatro Politeama rinvia all’inizio del nuovo anno la ripresa delle attività

Prendendo atto di quanto disposto dall’ultimo Dpcm, anche il teatro Politeama di Catanzaro prolungherà la chiusura dei battenti in attesa di poter al più presto programmare l’avvio della nuova stagione, seppur nelle limitate condizioni imposte per fronteggiare l’emergenza covid. Ne danno notizia i vertici della Fondazione Politeama – con a capo il Presidente Sergio Abramo, il Sovrintendente Gianvito Casadonte e il Direttore generale Aldo Costa – che nella scorsa settimana, in occasione di una riunione del CdA, avevano condiviso la scelta di sospendere la ripresa della attività già prima del sopraggiungere delle nuove disposizioni governative che hanno sancito la chiusura dei teatri.

Ribadendo la massima vicinanza e solidarietà a tutti gli operatori del mondo della cultura e dello spettacolo, che stanno subendo sulla propria pelle gli effetti di una grave crisi che si protrae dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il management del Politeama ha espresso la ferma volontà di dare avvio alla stagione presumibilmente all’inizio del nuovo anno, sempre se le condizioni lo consentiranno. La Fondazione ha continuato a lavorare, in questi mesi, per programmare la ripresa delle attività e mantenere un’interlocuzione con le compagnie interessate. Al tempo stesso, si vuole rassicurare tutti gli spettatori e gli abbonati che gli stessi potranno utilizzare appositi “voucher” per assistere agli eventi rinviati nella scorsa stagione e che saranno recuperati appena possibile.