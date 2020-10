Catanzaro – Il 7 ottobre scuole chiuse per il Giro d’Italia

In occasione della quinta tappa del Giro d’Italia, che transiterà da Catanzaro fra le ore 12 e le 13 di mercoledì 7 ottobre, il sindaco Sergio Abramo ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio comunale.

La misura si rende necessaria per evitare disagi nell’afflusso e deflusso dei veicoli da e per la città in considerazione che le strade da cui passerà la carovana rosa, una serie di importanti e trafficate arterie da Lido al centro, verranno interdette alla circolazione a partire dalle ore 9:45 (corso Mazzini e Bellavista dalle 8:30) fino ai momenti successivi al passaggio della corsa.

“La decisione di chiudere le scuole del capoluogo, materne, elementari, medie, superiore e paritarie, è un atto dovuto per evitare ulteriori disagi alla circolazione anche per chi proviene dai centri limitrofi”, ha spiegato Abramo.

“So bene che il Giro d’Italia è da sempre un momento di festa per la comunità tutta – ha aggiunto -, ma a causa dell’aumento dei casi di Covid-19 ho l’obbligo di raccomandare ai catanzaresi il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento e sull’uso delle mascherine e l’assoluto divieto di assembramenti”.