Catanzaro – Disagi idrici nel quartiere Santa Maria

E’ stata interrotta l’erogazione idrica nel quartiere Santa Maria per consentire la riparazione di un’improvvisa perdita su un tratto di condotta. Lo ha comunicato Sorical all’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, evidenziando che l’intervento è stato avviato nell’immediatezza e proseguirà fino al completamento dei lavori con la successiva normalizzazione prevista nell’arco del pomeriggio. A risentire dei disagi sono, in particolare, le utenze di via della Resistenza, viale Cassiodoro e parte di viale Emilia.