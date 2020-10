Catanzaro – Diagi idrici in alcune zone della città

Un improvviso guasto alla condotta idrica all’altezza di via Tedeschi ha causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile nell’area della città compresa fra via Luigi Rossi, zona Stadio, e via Indipendenza.

I lavori di riparazione sono già cominciati. La normalizzazione è prevista nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre.