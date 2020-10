Catanzaro – Consiglio comunale: si torna in aula il 14 ottobre

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha convocato per domani, mercoledì 14 ottobre, alle ore 13:30, in seduta urgente e in prima chiamata, e per venerdì 16 ottobre, alle ore 11:30, in seconda, i lavori dell’aula.

Nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, verranno discussi l’affidamento all’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Unità operativa di medicina legale, della gestione dell’obitorio con annessa sala morgue e del locale deposito per la conservazione di campioni anatomici – rettifica della delibera di Consiglio comunale n. 42 del 16 aprile 2019; l’approvazione del nuovo regolamento dell’Area dell’infanzia comunale paritaria “Pepe”; 15 pratiche relative a riconoscimenti di debiti fuori bilancio.