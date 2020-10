Alla Camera minuto silenzio e applauso in memoria di Jole Santelli

L’aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Jole Santelli, il presidente della regione Calabria ed ex deputato scomparsa nella notte tra il 14 e 15 ottobre. Il presidente Roberto Fico ha annunciato che la prossima settimana si terrà una commemorazione in Aula. Dopo il minuto di silenzio, si è levato un applauso unanime dell’assemblea.