A Lamezia Terme la rassegna “Chiostro in Jazz” con il concerto di Sharon Esse

Sabato 17 ottobre, con inizio alle ore 21.30, torna nel Chiostro Caffè

Letterario di Lamezia Terme la rassegna “Chiostro in Jazz” con il

concerto di Sharon Esse.

Si tratta, nello specifico, di un concept tutto dedicato al mondo del

Jazz e intitolato “PazzfortheJazz”. Secondo l’idea degli ideatori di

Pazzforthejazz “il gioco di parole allude alla volontà di abbracciare il

mondo del jazz in tutte le sue forme e di raccogliere tutte le sue

contaminazioni in una selezione musicale senza preconcetti, senza

etichette, il tutto in maniera quasi folle (anzi “pazz”!). La passione

per questo mondo si traduce in un lavoro di ricerca che sfocia in una

Collezione di records incisi principalmente su vinile, attenta e

personale.”

L’ingresso sarà gratuito. L’evento è organizzato seguendo tutte le

normative anti covid.

Per info o prenotazioni si può inviare un messaggio whatsapp al numero

3791654747.

Chiostro in Jazz è un progetto beneficiario del fondo PAC CALABRIA

2014-2020 AZ 1 TIPO 1.3.