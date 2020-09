Studio Scarpino e Confidi Calabria – Un’importante sinergia per sostenere le piccole e medie imprese del territorio

Lo Studio Scarpino amplia i suoi orizzonti e i servizi offerti ai propri clienti. In questi giorni, infatti, è stata siglata una collaborazione con il Confidi Calabria.

<<Cerchiamo di crescere continuamente – afferma Andrea Scarpino – e, giunti al trentesimo anno di attività, abbiamo deciso di accrescere ancor di più le nostre offerte mediante una significativa sinergia con il Confidi Calabria con la quale riusciremo ad offrire una consulenza specialistica nell’ambito della finanza agevolata e problem solving, in modo che tutti i nostri clienti possano usufruire degli innumerevoli strumenti che l’importante Consorzio offre.>>

Tanti i vantaggi: <<Rusciremo a gestire – evidenzia Scarpino – le richieste di accesso al credito agevolato, quale microcredito o finanziamenti per autoimprenditorialità e, tralasciando le lungaggini burocratiche dettate dalle Amministrazioni, grazie al nostro organico il tempo medio sarà inferiore ai 15 giorni lavorativi>>.

<<Essendo uno studio strutturato – aggiunge Andrea Scarpino – ogni professionista che collabora con noi è specializzato in un settore: un grande vantaggio che punta ad una maggior cura del cliente e al rafforzamento del rapporto umano che da sempre contraddistingue il nostro studio. In un momento storico particolare, cerchiamo di instaurare un rapporto di fiducia con i nostri assistiti, diventando partner essenziali della vita di un’azienda.>>

<<Le richieste di accesse al credito per esigenze di liquidità – spiega Pasquale Nigro, presidente Confidi Calabria – sono aumentate in forma esponenziale. La chiusura e la restrizione della domanda hanno messo in ginocchio le piccole e medie imprese ma, soprattutto, quelle a conduzione familiare, le richieste di intervento si riferiscono a copertura di costi di gestione – fitti, utenze, attivo circolante – Il vero problema è che le procedure non sono snelle e il requisito di bancabilità deve essere garantito anche in presenza di garanzia totale del credito.>>

<<Siamo felici di affidare allo Studio Scarpino la delegazione territoriale del nostro Confidi – dichiara Nigro – Mai come in questo momento le aziende, ma anche i giovani e le famiglie, hanno bisogno di interlocutori di qualità e professionali che conoscono bene il territorio dove operano e che possano dare ascolto e voce alle esigenze dei clienti. Sinergie attive e professionali, come quelle intraprese con lo Studio Scarpino, ci permettono di garantire ai nostri soci una presenza territoriale ed una consulenza esaustiva e trasparente che deve essere alla base del nostro operato.>>

<<L’elemento che traspare immediatamente dallo Studio Scarpino – sottolineata il presidente Confidi Calabria – è la professionalità, non solo in termini di conoscenza ma anche di organizzazione, la grande capacità manageriale di cooperare e lavorare in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi, la predisposizione al problem solving con il confronto costante e la piena collaborazione con le strutture partner. Queste sono le realtà che consentono al territorio di crescere e di superare i momenti difficili.>>