Referendum – Sabato il M5S nelle piazze calabresi per il Sì

“In piazza tra i cittadini per il Sì al taglio del numero dei parlamentari. Sabato 12 settembre il Movimento 5 Stelle sarà presente diverse piazza dei comuni di:

Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Castrovillari (CS), Lamezia Terme, San Lucido (CS), San Pietro in Guarano (CS), Cinquefrondi (RC), Papasidero (CS), Locri (RC), Girifalco (CZ) per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni del Sì al referendum costituzionale del 20-21 settembre”.

“Spiegheremo ai cittadini le ragioni del Sì alla riduzione del numero dei parlamentari. Una riforma di cambiamento che lascia invariata la rappresentanza, senza toccare gli equilibri della Costituzione, come invece facevano le controriforme del 2006 varate da Berlusconi e nel 2016 da Renzi entrambe bocciate dai cittadini” spiegano gli esponenti del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara, Anna Laura Orrico, Elisa Scutellà, Alessandro Melicchio, Giuseppe Auddino.

“L’occasione di incontrare in piazza i cittadini servirà anche a raccontare le tante leggi approvate e le iniziative di risparmi di costi della politica messe in campo in questi anni dal Movimento 5 Stelle, che ricordiamo ha rinunciato e restituito oltre 113,7 milioni di euro” concludono i rappresentanti pentastellati sul territorio.