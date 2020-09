Perde il controllo dell’auto e si ribalta, ferita donna a Catanzaro

Una donna è rimasta ferita stamattina a Catanzaro dopo aver perso il controllo della sua auto, ribaltandosi sulla strada. L’incidente si è verificato su viale De Filippis, quando l’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita sul cordolo di un’area di servizio per poi capovolgersi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto dall’auto la donna, portata in ospedale dopo le prime cure prestate dai medici del 118. Sul posto anche i carabinieri.