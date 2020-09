De Caprio illustra linee programmatiche sulle bonifiche aree contaminate al convegno di RemTech Expo

L’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio ha relazionato al convegno, organizzato da RemTech Expo e che si è svolto oggi in webinair, sul tema “Bonifiche e messe in sicurezza dei siti di discarica. Indirizzi, interventi e proposte delle Regioni per il risanamento del territorio”.

Nel contesto dell’incontro, moderato dal commissario alle bonifiche Generale Giuseppe Vadalà, l’asssessore De Caprio ha presentato le Linee programmatiche relative alle bonifiche delle aree contaminate della Regione Calabria ed ha annunciato la volontà di costituire un Tavolo permanente con tutti i sindaci dei Comuni calabresi, nei cui territori ricadono aree da bonificare, da collegare in network con gli Enti locali delle altre regioni.

“Con l’intento – ha evidenziato l’assessore nel suo intervento – di rendere organica e permettere un’attività coordinata per i progetti di risanamento ambientale e per poter svolgere, nei confronti dei responsabili dell’inquinamento e del Governo, un’azione sinergica, per affermare il principio che chi inquina paga”.

Il webinair ha visto la partecipazione degli assessori all’ambiente delle Regioni Emilia Romagna, Campania, Sicilia e Puglia, del sottosegretario del Ministero dell’ambiente Roberto Morassut e del direttore dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A) Alessandro Bratti.