Covid-19, manifestazione interesse reperimento ulteriori 400 posti letto

Considerato che la Manifestazione di interesse volta al reperimento di n. 600 posti letto in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, e nello specifico i Bed and Breakfast (B&B), su tutto il territorio regionale per le necessità connesse all’attività di contrasto alla diffusione del Covid-19, pubblicata in data 07.08.2020 ed avente scadenza lo scorso 07.09.2020 ha reperito n. 200 posti letto nelle suddette strutture, si rende necessario avviare una nuova manifestazione di interesse agli stessi patti e condizioni, per trovare n. 400 posti letto. La presente Manifestazione di interesse scade dopo due mesi dalla pubblicazione del relativo avviso e, nello specifico, il 14 ottobre 2020, salvo eventuali proroghe dello stato di emergenza.