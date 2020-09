Consegnati all’impresa aggiudicatrice i lavori del progetto finanziato al Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese sul risparmio idrico

“Grazie all’organizzazione degli Uffici Consortili e nonostante il

recente periodo caratterizzato da mille difficoltà sono stati consegnati

all’impresa aggiudicatrice ATI AC.MO. s.r.l. – Sandro Greco s.r.l., i

lavori del progetto riguardante la sotto misura 4.3.1 investimenti in

infrastrutture irrigue del Piano Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN)

finanziato dal MIPAAF”. Così commenta con soddisfazione il presidente

del Consorzio di Bonifica di Catanzaro Fabio Borrello dopo la

conclusione di un iter lungo e complesso che testimonia la capacità

progettuale del Consorzio di Bonifica. Il progetto ha come

denominazione “Installazione apparecchi per il controllo e la

regolazione della distribuzione idrica alle utenze irrigue dei

comprensori Alli – Tacina e Alli – Copanello”. E’sicuramente – prosegue

– una risposta concreta e utile alla sicurezza idrogeologica per i

cittadini, all’agroalimentare del Made in Calabria e alla lotta e

conseguenze ai cambiamenti climatici. Un servizio reale al territorio,

alla sua economia e all’occupazione per una Calabria del fare bene!”

Dopo una rigida valutazione, in tutta Italia, – ricorda Borrello – su 46

progetti dichiarati ammissibili, 19 sono stati i progetti finanziati

(quattro al sud) per i quali è arrivato il decreto. E’ un grande

risultato ed motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione

consorziale – ribadisce – che ci porterà, nel corso dei prossimi anni,

ad allargare la platea per l’irrigazione e quindi è una grande

opportunità per il settore primario in una vasta area del nostro

comprensorio. “Il risultato raggiunto, – continua il Presidente Borrello

– il cui merito va alla struttura ed in particolare al Settore Progetti,

ci consente di continuare sul percorso di trasformazione delle reti

irrigue del nostro territorio che necessitano di continui ammodernamenti

e potenziamento. La trasformazione irrigua infatti è lo strumento più

efficace per dare una concreta risposta all’indispensabile bisogno di

risparmio idrico, tema sempre più avvertito dai cittadini. I lavori

consistono nella realizzazione di un sistema automatizzato per la

distribuzione regolamentata delle acque irrigue; si prevede infatti

l’installazione di apparecchiature per il controllo e la regolazione

della distribuzione idrica alle utenze irrigue del comprensorio. Nello

specifico il sistema permetterà di gestire e registrare in maniera

automatica il processo di distribuzione delle acque irrigue agli utenti

consentendo, tra l’altro, l’addebito all’utenza dell’acqua irrigua a

volume. Un fattore rilevante è il coinvolgimento dell’utenza nella

gestione del sistema di distribuzione. Il funzionamento prevede la

fornitura a ciascun utente di una tessera di prelievo con la quale gli

viene assegnata una determinata disponibilità di acqua e vengono

contestualmente fissati determinati parametri che ne regolano il

prelievo quali volume giornaliero erogabile, turni di prelievo o soglie

massime disponibili. Importanti sono gli effetti positivi derivanti dal

progetto: l’installazione di tali apparecchiature permetterà infatti,

tra l’altro, di ottenere l’emersione dei prelievi non autorizzati e

inoltre un utilizzo più razionale della risorsa, riducendo in maniera

significativa i consumi. Da parte nostra – hanno dichiarato i

rappresentati dell’Impresa aggiudicatrice – l’impegno è massimo per

completare i lavori come da cronoprogramma. Amiamo questo territorio e

vogliamo inaugurare al più presto l’ultima pietra, anzi, a dire la

verità, l’installazione dell’ultimo contatore.