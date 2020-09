Coldiretti: i cinghiali invadono anche la Casa di Spiritualità Nazareth a Staletti

Di seguito la nota:

Ormai i cinghiali non si fermano davanti a niente! Nella notte tra il 18 e il 19 settembre u.s. – rende noto la Coldiretti Calabria -un branco di cinghiali ha invaso gli spazi esterni di Casa Nazareth a Staletti, sede dei Piccoli Missionari della Trinità, e, come avviene da diverso tempo provocano danni. Rovinano anche un ampio pezzo di prato, dove, tra l’altro, dal 22 maggio, è ripresa la Celebrazioni della Santa Messa domenicale, che la comunità dei Padri e frati Missionari, condivide con un numeroso gruppo di fedeli. Questa -commenta Coldiretti – è un’ulteriore dimostrazione che i cinghiali, dopo aver distrutto molte coltivazioni provocando seri danni agli agricoltori ormai sono presenti in modo stabile nei centri abitati. Accelerare le operazioni d’intervento è ormai una necessità non più rinviabile.