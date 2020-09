Catanzaro – Presentazione de “ La leggenda Morricone – una vita per la Musica”

Si terrà lunedì prossimo 21 settembre alle ore 12,00, presso la sala concerti del Comune di Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione de “ La leggenda Morricone – una vita per la Musica” il concept-event ideato da Gianluca Squillace, direttore artistico dell’associazione culturale Kimera.

L’evento, unico nel suo genere per il Meridione d’Italia ed in programma il prossimo 24 settembre presso la suggestiva location del Chiostro del San Giovanni, proporrà un viaggio nella musica di Morricone attraverso le sue melodie più famose e gli spezzoni dei film che hanno fatto epoca e si avvarrà della straordinaria partecipazione di Mauro Di Domenico, eccelso musicista scelto proprio da Morricone quale prima chitarra nei concerti tenuti dal maestro romano in giro per il mondo.

Alla conferenza stampa di presentazione è prevista la presenza, oltre che dell’organizzatore dell’evento, del presidente della Pro Loco di Catanzaro, Filippo Capellupo e dell’assessore al turismo Alessandra Lobello.