Catanzaro – La Biblioteca comunale “De Nobili” riaprirà al pubblico il 23 settembre

La Biblioteca comunale “De Nobili” riaprirà al pubblico mercoledì 23 settembre con i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30; il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.45. Per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni anti-covid, dovranno essere rispettate le seguenti regole che integrano il regolamento di accesso alla Biblioteca:

– L’ingresso nelle sale sarà contingentato e ridotto il numero delle postazioni utilizzabili per rispettare il distanziamento tra le stesse;

– Al banco di distribuzione potranno accedere due utenti per volta;

– Per evitare il rischio di assembramenti o di file eccessive, l’utente potrà prenotare giorno e ora del prelievo e restituzione dei libri contattando il numero 0961723526 o tramite email all’indirizzo biblioteca@comune.catanzaro.it.

– La ricerca dei documenti si potrà effettuare sul catalogo Opac Calabria all’indirizzo: http://www.bibliotechecalabria.it/SebinaOpac/article/in-primo-piano/in_primo_piano;

– E’ prevista la prenotazione obbligatoria per specifiche ricerche e consulenze bibliografiche;

– Tutti gli utenti dovranno essere muniti della tessera della Biblioteca o di un documento di riconoscimento;

– Tutti gli utenti dovranno tenere una distanza interpersonale di almeno un metro tra loro e nei confronti del personale;

– Tutti gli utenti dovranno indossare, durante la loro permanenza, la mascherina ben posizionata su naso e bocca;

– Tutti gli utenti dovranno avere cura di lavarsi frequentemente le mani e di utilizzare gel igienizzante;

– Tutti gli utenti dovranno limitare al massimo gli spostamenti nelle sale, che rimarranno rigorosamente con le porte aperte, e occupare solamente la postazione assegnata loro dal personale;

– Sarà assolutamente vietato sostare nello spazio adiacente l’ingresso della Biblioteca, nelle varie sale e nello spazio riservato al distributore automatico di bibite e caffè, se non per il tempo necessario alla erogazione e consumazione nel rispetto delle distanze interpersonali;

– Gli utenti avranno cura di conservare borse e zaini negli appositi armadietti.

La Biblioteca avrà all’ingresso un dispenser con soluzione igienizzante per le mani e sarà assicurato il ricambio d’aria per almeno 15 minuti ogni 2 ore. Prima di accedere in Biblioteca, all’utente verrà misurata la temperatura corporea e sarà vietato l’ingresso agli utenti con una temperatura corporea superiore a 37.5°. Per il periodo di permanenza nella Biblioteca, è obbligatorio che gli utenti mantengano le distanze di sicurezza interpersonali previste dalle disposizioni vigenti e che, confidando nella massima collaborazione, tutti si attengano alle altre misure igieniche prescritte.