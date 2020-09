CasaPound Lamezia segnala la presenza di rifiuti presso Valle dei Trappiti di San Pietro a Maida

“La zona di Valle dei Trappiti, a San Pietro a Maida, è una vera e propria discarica a cielo aperto. L’amministrazione comunale intervenga al più presto”. Queste le parole di denuncia di CasaPound Lamezia.

“I rifiuti presenti – dichiara – sono quelli precedentemente raccolti da volontari del posto durante una giornata all’insegna dell’ecologia. Ad oggi, dopo che l’amministrazione comunale ha svolto i lavori di manutenzione, i rifiuti sono ancora lì. I sacchi neri, pronti per essere rimossi, ora si trovano gettati a ridosso del fiume. Tutto ciò- prosegue – è inaccettabile, data la stretta collaborazione che ha avuto luogo con i volontari che da tempo si impegnano nella pulizia del territorio, a beneficio della comunità”.

“Chiediamo – incalza – di intervenire quanto prima, data l’incomparabile importanza del posto, il quale costituisce un pezzo non indifferente del patrimonio storico-ambientale del paese. Inoltre – conclude – salvaguardare le bellezze che la natura ci offre è determinante per un futuro migliore in cui l’uomo riscopra l’importanza del condurre una vita in armonia con l’ambiente”.