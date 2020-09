Anas: prosegue la manutenzione straordinaria lungo le strade di rientro in provincia di Catanzaro

Prosegue a pieno ritmo l’impegno di Anas nella manutenzione delle strade di rientro nella Regione Calabria.

Nel dettaglio, sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria, sulla SS 19 ‘Delle Calabrie’ (ex SP 165/1 e 2), tra i territori comunali di Catanzaro, Tiriolo, San Pietro Apostolo, Gimigliano, Serrastretta, Decollatura e Soveria Mannelli, e lungo la SS 109 Qater (ex SP26), tra i territori comunali di Catanzaro, Sorbo San Basile e Taverna.

Le attività, hanno riguardato il risanamento profondo della sovrastruttura stradale e permetteranno di innalzare notevolmente i livelli di percorribilità, per un importo di complessivo di circa 3 milioni e 632 mila euro.

Lo stato generale delle arterie trasferite dalla provincia ad Anas sono risultate in pessimo stato di manutenzione, ciò sta comportando inevitabilmente uno sforzo gestionale profuso senza soluzione di continuità dal personale Anas, al fine di recuperare un GAP manutentivo particolarmente significativo.

