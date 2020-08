Ritardo superiore alle 3 ore per volo Ryanair Lamezia Terme-Bruxelles Charleroi. ItaliaRimborso si rende disponibile ad assistere i passeggeri

Domenica 2 agosto 2020 il volo FR8609 della compagnia aerea Ryanair ha avuto un ritardo aereo pari a 3 ore e 40 minuti, dunque superiore al limite minimo per ottenere la compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento Comunitario 261 del 2004.

L’aereo della compagnia aerea irlandese è decollato già in ritardo dall’aeroporto calabrese di Lamezia Terme Sant’Eufemia per atterrare a Brussels Charleroi, in Belgio.

Dopo approfonditi controlli operati dal proprio staff qualificato, ItaliaRimborso ritiene che ci siano tutte le condizioni favorevoli ed i presupposti per ottenere l’indennizzo che ammonta a 400 euro per ciascun viaggiatore a titolo di compensazione pecuniaria.

Per attivare la richiesta risarcitoria, il passeggero potrà compilare il form presente nell’homepage di ItaliaRimborso o nell’apposita pagina dedicata alla compagnia Ryanair: si tratta del metodo più veloce ed efficace per avviare la segnalazione. In alternativa, si potrà contattare il centralino al numero di telefono 06-56548248, inviare un sms Whatsapp al 342 1031477 o mandare un’email all’indirizzo info@italiarimborso.it.

ItaliaRimborso offrirà assistenza gratuita ai passeggeri e non tratterrà alcuna percentuale sull’indennizzo previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.