Regione – Interruzione servizi informatici centralizzati e attività sito istituzionale

Sono state interrotte stamattina le attività dei servizi informatici centralizzati del Consiglio regionale e pertanto anche del sito istituzionale che dovrebbe tornare ad essere aggiornato da lunedì prossimo. Ne dà notizia l’Amministrazione dell’Assemblea di Palazzo Campanella informando che devono essere messi in sicurezza i server centrali, posti in locali sottostanti l’Auditorium “Nicola Calipari” interessato al disastroso crollo della copertura verificatosi il 31 luglio u.s..

L’Amministrazione del Consiglio comunica altresì che continueranno ad essere accessibili attraverso la rete Internet tutti i servizi di posta elettronica, compresa la posta elettronica certificata.