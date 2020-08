Potenziata l’offerta di formazione specialistica in ambito medico dell’università Magna Graecia di Catanzaro

“Dopo l’aumento dei posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e per le Professioni Sanitarie, con particolare riguardo al corso di laurea in infermieristica, l’offerta in ambito medico del nostro Ateneo, per il prossimo anno accademico, si potenzia con il recupero delle Scuole di Specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie dell’apparato digerente, Medicina fisica e riabilitativa, Cardiochirurgia, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia” : con queste parole il Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Prof. Giovambattista De Sarro, esprime la soddisfazione per l’importante risultato raggiunto grazie alla riattivazione delle sei Scuole di Specializzazione e all’aumento dei posti disponibili totali, che pone l’Ateneo catanzarese, sempre di più, quale punto di riferimento per la formazione medica e sanitaria nel Meridione.

“E’ questa la dimostrazione – ha spiegato il Rettore Giovambattista De Sarro – che il lavoro svolto con scrupolo e tanto sacrificio ripaga sempre. Vi è l’orgoglio di testimoniare che, in questo periodo di emergenza sanitaria, il nostro Ateneo si è fatto trovare pronto per dare il suo valido e concreto contributo in campo medico con l’obiettivo sempre di riuscire a garantire standard di qualità negli aspetti della formazione dei giovani medici, della ricerca clinica, dell’assistenza ospedaliera”.

“ La grande richiesta di formazione per i corsi di laurea del nostro Ateneo, in tutti i suoi settori, in questi primi giorni di avvio delle immatricolazioni – ha concluso il Rettore Giovambattista De Sarro- ci fa ben sperare sulle grandi attenzioni e aspettative che i nostri giovani ripongono nella nostra Università e noi siamo sicuri di non deluderle con un’offerta variegata e potenziata che spazia dalle scienze mediche a quelle farmaceutiche, giuridiche, economiche, informatiche, sociali e veterinarie”.

Le Scuole di Specializzazione attive ed i posti disponibili presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro sono: Anestesia, Rianimazione e terapia intensiva e del dolore (46 posti); Cardiochirurgia (2 posti); Chirurgia generale (9 posti); Chirurgia toracica (2 posti); Dermatologia e venerologia (2 posti); Endocrinologia e malattie del metabolismo (3 posti); Farmacologia e Tossicologia clinica (5 posti); Geriatria (8 posti); Ginecologia e Ostetricia (6 posti); Igiene e medicina preventiva (11 posti); Malattie dell’apparato cardiovascolare (12 posti); Malattie dell’apparato digerente (2 posti); Malattie dell’apparato respiratorio (4 posti); Malattie infettive e tropicali (6 posti); Medicina Fisica e riabilitativa (5 posti); Medicina Interna (13 posti); Medicina Legale (4 posti); Microbiologia e virologia (3 posti); Nefrologia (6 posti); Neurologia (7 posti); Oftalmologia (4 posti); Oncologia medica (8 posti); Ortopedia e traumatologia (5 posti); Patologia clinica e biochimica clinica (7 posti); Pediatria (5 posti); Radiodiagnostica (8 posti); Scienze dell’alimentazione (2 posti); Urologia (5 posti).

Per le immatricolazioni ai 16 corsi di laurea, ai 4 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai 7 corsi di laurea magistrale biennale dell’Ateneo, per l’anno accademico 2020/2021, è possibile consultare il sito internet www.unicz.it.