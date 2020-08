Pitaro: “Santelli non ha altro da fare che pensare alle nomine?”

«Davvero non ha altro da fare che occuparsi soltanto di nomine la presidente Santelli? L’autunno, particolarmente difficile, che si prospetta per l’Italia e per regioni come la Calabria, richiederebbe alla Giunta regionale un impegno straordinario sui temi dello sviluppo e del lavoro, dell’ambiente, della sanità e dell’istruzione. Invece, a quanto pare, la Giunta continua a essere assente sulle questioni che interessano i calabresi e a occuparsi di nomine, peraltro malfatte, o di questioni che competono specificamente al Consiglio regionale, come la neo commissione per la semplificazione legislativa.

Non voglio credere che l’iniziativa della presidente Santelli miri a elargire prebende a destra e a manca, in Calabria e meglio ancora oltre confine, perché la semplificazione legislativa e l’elaborazione di Testi unici sono un’esigenza avvertita dalle istanze più rappresentative della società civile, ma forse è tempo di mettere i puntini sulle i. Iniziative siffatte non possono passare sulla testa dei consiglieri regionali, delle Commissioni e dello stesso Consiglio regionale cui competono le prerogative legislative.