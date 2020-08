Pd Calabria, Graziano nomina coordinamento

“Diamo vita ad un coordinamento politico per rilanciare l’azione del Partito democratico sul territorio e per gettare le basi per il ritorno ad una gestione ordinaria dello stesso”. Così Il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano, annuncia la costituzione di un coordinamento che vedrà coinvolte tutte le anime del partito calabrese.

Ecco i nomi:

Viscomi Antonio, Insardà Vincenzo, Puccio Giovanni, Cuda Gianluca, Miccoli Marco, Iacucci Franco, Falcomatà Giuseppe, Bevacqua Domenico, Guccione Carlo, Irto Nicola, Notatarangelo Libero, Tassone Luigi, Esposito Teresa, Barbera Luigi, Battaglia Domenico, Nucera Giovanni, Pacifici Cosima, Spatari Nensi, Tripodi Andrea, Romeo Sebi, Girasole Carolina, Robbe Angela, Arena Sergio, Guerriero Fabio, Mammoliti Raffaele, Saladino Maria, Di Leone Luciano, Giudiceandrea Giuseppe, Lecce Pietro, Nocito Ferdinando, Succurro Gianluca, Zagarese Aldo.