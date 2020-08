Parentela (M5S) contesta la commissione per semplificare le leggi, “Santelli chiarisca, Tallini difenda il Consiglio regionale”

«È inaccettabile la scelta di Jole Santelli di nominare una commissione per la semplificazione delle leggi regionali. Questa è la riprova che la presidente della Calabria punta ad escludere il Consiglio regionale, magari ritenendolo superfluo ed inutile». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che aggiunge: «Questa commissione di giuristi avrebbe il compito di individuare e proporre alla giunta regionale le leggi da eliminare o semplificare. Giusto semplificare, ma non può essere questo il metodo né il mezzo. Chi sarebbero questi giuristi ed esperti? In base a quali criteri verranno nominati? Perché invadere il campo del Consiglio regionale? La presidente Santelli risponda». «A Domenico Tallini chiedo – conclude Parentela – di chiarire se e come voglia difendere le prerogative del Consiglio regionale che presiede».