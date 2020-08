Nuovo Parco macchine Calabria Verde, domani la presentazione

L’Azienda “Calabria Verde” ha da poco ritirato un congruo numero di messi meccanici che consentiranno di effettuare interventi manutentivi e di pronto intervento idraulico.

Le nuove dotazioni integreranno le attuali competenze del servizio di sorveglianza idraulica, oggi fermo alla prima fase di monitoraggio.

I nuovi mezzi meccanici potranno essere utilizzati in modo polivalente sia per interventi atti a mitigare il dissesto idrogeologico sia per mantenere o realizzare fasce parafuoco. L’assortimento di “taglie” consente l’impiego in molteplici scenari: i mezzi meccanici di movimento terra, ad esempio, saranno fondamentali anche per la manutenzione della viabilità forestale che attraversa quasi 75 mila ettari di demanio regionale in gestione all’azienda. E la viabilità forestale è fondamentale per consentire l’accesso ai mezzi anche e soprattutto in caso di incendio.

Il nuovo parco macchine sarà presentato alla stampa giovedì 6 agosto alle ore 17.30 nella sede del distretto territoriale Calabria Verde a Santo Stefano di Rogliano, alla presenza del Presidente della Regione, on.le Jole Santelli.

Nella stessa occasione saranno consegnate 15 autovetture ai direttori delle operazioni di spegnimento aziendali impegnati nella campagna Antincendio boschivo.