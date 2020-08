Nella Sala Verde della Cittadella Regionale a Catanzaro sarà presentato “Il Cammino Basiliano

Mercoledì 26 agosto alle ore 12.00 nella Sala Verde della Cittadella Regionale a Catanzaro sarà presentato ai giornalisti “Il Cammino Basiliano”. Un “viaggio” appassionante tra fede, arte e storia: 72 tappe, 140 borghi, in 1040 Km che congiungono Rocca Imperiale a Reggio Calabria. Interverranno alla conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini, la presidente della Regione on. Jole Santelli, il presidente dell’associazione “Cammino Basiliano” l’etnobotanico Carmine Lupia, la storica dell’arte Anna Gastel nonché presidente di “Mito” (il Festival internazionale di musica classica organizzato dalle città di Milano e Torino) e l’imprenditore milanese Matteo Visconti di Modrone. Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà illustrato il sito web: www.camminobasiliano.it e verranno proiettate le “testimonianze” di due neo-camminatori con casa e vacanze in Calabria: il nuovo direttore creativo del marchio Ferrari Rocco Iannone e l’allenatore di calcio Claudio Ranieri.