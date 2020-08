Molinaro (Lega): “Sybaris patrimonio Unesco, remare tutti nella stessa direzione”

“La candidatura del sito archeologico di Sybaris a patrimonio dell’umanità dell’Unesco, proprio perché è il simbolo dell’identità regionale, vale molto e quindi è obiettivo da perseguire e raggiungere” Lo afferma Pietro Molinaro Consigliere Regionale della Lega. “Adesso occorre lavorare sodo con convinzione e con il massimo coinvolgimento delle Istituzioni Nazionali,Regionali e Locali.

Sybaris è un bene comune e deve vederci tutti remare nella stessa direzione. Un risultato da portare a casa – commenta il Presidente della sesta Commissione Consiliare – poichè si riconosce l’importanza di un territorio dallo straordinario valore storico/culturale che ha straordinarie stratificazioni che sono tutte da scoprire. Dobbiamo assolutamente riuscirci – insiste – e non sprecare questa occasione che rafforza il progetto, che ho sostenuto insieme all’Europarlamentare Sofo, di chiedere all’Unione Europea di istituire in Calabria un’agenzia europea per la tutela dei beni archeologici per far sì che la Calabria, culla della Magna Grecia, si rilanci proprio con la riscoperta delle origini e dell’identità dell’Europa con la creazione di un’istituzione di rilevanza internazionale che porti lavoro, economia, infrastrutture e lotta alla criminalità. E allora – conclude -avanti con entusiasmo, impegno e capacità. Ce la dobbiamo fare per ritornare al centro della civiltà occidentale.!”