Lamezia Terme – Organizza festa di compleanno vicino casa, sanzionato per assembramento

Nella mattina dello scorso venerdì, personale del Commissariato P.S. di Lamezia Terme ha notificato a B.I. di anni 31 e B.C. di anni 37, entrambi di etnia rom, la sanzione amministrativa di Euro 400,00 prevista dagli artt. 1 e 2 DL 19/2020 in relazione all’art. 4 co 1 DL 19/2020 ( normativa vigente di contrasto alla diffusione del “Covid 19”).

Infatti il personale operante ha accertato con l’ausilio di attività tecnica posta in essere dalla Polizia Scientifica, che B.I. il 13 agosto u.s. aveva organizzato nelle pertinenze dell’area urbana esterna alle palazzine popolari dove abita, una vera e propria festa di compleanno con musica ad alto volume, per sua figlia minorenne, alla quale hanno partecipato numerosi vicini di casa creando, pertanto, un assembramento vietato dalle normative dalle quale hanno preso spunto le sanzioni contestate.