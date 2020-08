La regione destina 3 mln di euro a fondo perduto per lo sport in Calabria

La Regione Calabria, con decreto dirigenziale n.8571 del 13 agosto 2020, ha pubblicato l’avviso “Sport In Calabria” che destina 3 milioni di euro, a valere sul PAC Calabria 2007/2013, ad associazioni e società sportive operanti sul territorio regionale mediante la concessione di un contributo a fondo perduto.

L’intervento, disegnato di concerto con i vertici regionali del Coni, si propone di sostenere le varie realtà sportive colpite dalla crisi socio-economica determinata dall’emergenza Covid con un aiuto a fronte delle perdite derivanti dalla chiusura forzata, dalle esigenze di sanificazione e dalla restrizione di accesso degli utenti. Il contributo previsto è di 1.000 euro per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) amatoriali e di 1.500 euro per quelle agonistiche.

“Con questo Avviso abbiamo assunto un impegno a favore delle tante realtà sportive – ha sottolineato Jole Santelli, presidente della Regione Calabria – che nei territori hanno un ruolo fondamentale in termini aggregativi, socializzanti e formativi. Riteniamo che questa misura, frutto della diretta interlocuzione con i vertici regionali del Coni, possa rappresentare un aiuto concreto per sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che assai spesso sono ossatura e collante sul piano sociale e in grado di promuovere il benessere fisico e delle menti dei nostri ragazzi. Vogliamo essere al fianco delle tante piccole società che sebbene non particolarmente solide economicamente, e in più provate dalla crisi, sono animate da grande passione e vitalità. Vogliamo fare in modo che possano continuare a prestare in sicurezza il proprio servizio educativo ai tanti giovani con quella forza e quella spinta al sogno, che si inizia a respirare proprio nei campetti di terra battuta o nelle piccole palestre, che è patrimonio per tutti noi calabresi”.

Possono presentare domanda le associazioni e società sportive dilettantistiche, costituite e operanti in Calabria, che alla data del 30 giugno 2020 hanno confermato la loro iscrizione al Registro Nazionale CONI oppure al Registro Nazionale CIP e sono in possesso dei requisiti specifici di ammissibilità. Le richieste di contributo dovranno essere compilate direttamente sulla apposita piattaforma informatica, secondo le linee guida che saranno rese pubbliche sul sito di Calabria Europa e di Fincalabra. La piattaforma per l’inserimento delle domande aprirà giorno 31 agosto 2020 alle 10,00 e chiuderà giorno 10 settembre 2020 alle ore 18,00.