In Calabria si torna a scuola il 24 settembre

La Regione Calabria, preso atto dell’ordinanza ministeriale n.69 del 23 luglio scorso concernente l’inizio delle lezioni e l’avvio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per l’anno scolastico 2020-21, intende fissare per giovedì 24 settembre la data di inizio dell’anno scolastico.

E’ questa la data fissata dall’assessore regionale all’Istruzione Sandra Savaglio per il ritorno sui banchi di scuola dopo l’interruzione causata dal Coronavirus.

Il provvedimento riguarda le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione statali e paritarie del territorio regionale. Il termine delle lezioni è fissato per il 12 giugno 2021 per 202 giorni di lezioni. Le scuole dell’infanzia, invece, chiuderanno il 30 giugno 2021. Questo, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di organizzare in modo efficiente ed efficace il loro funzionamento e di garantire la regolare attuazione dei piani dell’offerta formativa contemperando le esigenze degli studenti delle loro famiglie nonché degli enti locali che erogano i servizi scolastici e delle categorie imprenditoriali.

Inoltre, non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali, il 2 novembre (commemorazione dei defunti); 7 dicembre (ponte); dal 21 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie); dall’1 aprile al 6 aprile (vacanze pasquali).