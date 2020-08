Coronavirus – La Calabria cerca posti in strutture ricettive per eventuali positivi asintomatici

La Regione Calabria, visto il prolungamento dello stato di emergenza sanitaria al 15.10.2020, ha emesso un avviso pubblico finalizzato a cercare camere collocate in 15 strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e, nello specifico, Bed and Breakfast (B&B) su tutto il territorio regionale, per un totale di n. 600 posti letto atti ad ospitare soggetti positivi asintomatici al virus, posti in quarantena obbligatoria.

Lo rende noto la Protezione civile regionale.