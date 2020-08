Contributi economici studenti fuori sede, U.Di.Con. Calabria: “E’ necessario accelerare tempi dell’erogazione”

“Chiediamo alla Regione Calabria di fornirci delucidazioni in merito alle tempistiche di erogazione dei contribuiti previsti per gli studenti universitari fuori sede residenti in Calabria – scrive in una nota il Commissario Regionale dell’U.Di.Con. Calabria, Nico Iamundo – poiché ci risulta che non siano ancora stati erogati. Quotidianamente, infatti, presso le nostre sedi, riceviamo innumerevoli chiamate ed e-mail in cui le famiglie chiedono quando verrà erogato tale contributo economico, atteso ormai da tempo. Siamo rammaricati di non poter fornire risposte concrete ai nostri assistiti – continua Iamundo – ad oggi, infatti, non abbiamo ricevuto alcuna notizia dalla Regione Calabria, nonostante le numerose istanze che abbiamo presentato agli organi competenti e alle quali, purtroppo, non abbiamo ancora avuto riscontro. Le famiglie calabresi ed i giovani studenti meritano delle risposte, specie in tempi così difficili come quelli odierni, in cui i contribuiti economici costituirebbero un grande aiuto a sostegno degli studenti fuori sede che negli ultimi mesi hanno dovuto continuare a far fronte agli oneri contrattuali, pur non usufruendone. I calabresi vogliono vederci chiaro – conclude Iamundo – per questo motivo chiediamo risposte concrete e tempestive agli organi competenti affinchè forniscano maggiori informazioni a riguardo ed accelerino i tempi di lavorazione delle pratiche”.