Chiaravalle Centrale, successo organizzativo per la Uildm Cup di tennis

Giornata di premiazioni al centro sportivo “Foresta” di Chiaravalle Centrale per la finalissima della “Uildm Cup” di tennis tra Francesco Piacente e Renato Faga. Entrambi vincitori dei rispettivi tabelloni, i due tennisti hanno messo da parte l’aspetto puramente competitivo per dare vita a una esibizione-spettacolo di fronte al numeroso pubblico (opportunamente distanziato) presente.

Soddisfazione nelle parole del presidente della sezione provinciale dell’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, Giovanni Sestito. Oltre a sottolineare il successo del torneo, dedicato alla memoria di Franco Candiloro, Sestito ha preannunciato il progetto “Tennis per le scuole” quale prossima iniziativa dell’associazione di volontariato a Chiaravalle. Non solo trofei nella giornata finale. Sono stati, infatti, consegnati anche due abbonamenti per l’uso dell’impianto ai più giovani iscritti della “Uildm Cup”: Vittorio Candiloro e Pietro Piscini. Infine, Giovanni Sestito ha rivolto un particolare ringraziamento ad Antonello Ciancio, instancabile pilastro organizzativo della manifestazione. Hanno presenziato alla cerimonia di premiazione il sindaco di Chiaravalle, Mimmo Donato, e l’assessore comunale con delega alle Politiche sociali, Bruno Santoro.