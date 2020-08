Catanzaro – Vono (IV): “Prezioso l’impegno dei vigili del fuoco”

“Una visita istituzionale in tono informale e cordiale con il comparto dei Vigili del Fuoco di Catanzaro. Ho voluto incontrare, il dirigente provinciale ing. Fabio Cuzzocrea con gli ingg. Roberto Fasano, Fabiola Ortolini, Antonio Ruffa, Luigi Ricci e gli ispettori Massimo Conforti e Maurizio Spena subito dopo la grave emergenza pandemica, ancora non del tutto esclusa, per un confronto chiaro sulle difficoltà incontrate nel periodo e sulle istanze utili a svolgere un’attività politica che non rimanga relegata ai soliti complimenti e pacche sulle spalle.

Un colloquio interessante da cui, oltre alla rappresentazione delle situazioni quotidiane di difficoltà dovute a problemi divenuti oramai storici come le risorse di personale estremamente ridotte, gli emolumenti mai all’altezza del lavoro prestato, i mezzi usurati dal tempo l’ing. Cuzzocrea ha fatto trasparire la passione per il proprio lavoro che contraddistingue tutti gli appartenenti del corpo dei Vigili del Fuoco nazionale e nello specifico della città di Catanzaro e della provincia tutta. Gli argomenti trattati sono stati i più vari e tutti volti ad una collaborazione per risolvere alcune questioni utili ad un migliore svolgimento del servizio per la città. Attenzione particolare deve essere riservata ad un controllo periodico della situazione sanitaria degli operatori soprattutto in questo particolare periodo di emergenza dovuta al covid-19 per assicurare che gli stessi possano non solo avere rassicurazioni sulle loro condizioni di salute ma possano lavorare in piena tranquillità per se stessi e per gli altri. Per questo attiverò i canali regionali per dare il via a procedure utili a dare risposte alle richieste in campo sanitario. A parte questo tema che rimane limitato al periodo temporale che stiamo vivendo la discussione ha riguardato alcune questioni prettamente della città ma anche della provincia come la possibilità di attivare, a livello nazionale, procedure di mobilità/assunzione per rendere stabili alcuni distaccamenti finora di volontari.’ Cosi in una nota la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.