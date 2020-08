Catanzaro – Il Photowalking Prospettive Urbane di CulturAttiva torna nel centro storico

Torna, questa volta nelle notti estive catanzaresi, mercoledì 19 agosto, il Photowalking Prospettive Urbane e prosegue il percorso di collaborazione tra l’associazione CulturAttiva, promotrice dell’evento e altre realtà non solo associative, ma anche ricettive del centro storico di Catanzaro, nel comune intento di dare vita ad un sistema di accoglienza turistica basato non solo sulla riscoperta del passato di una città che ha tanto da raccontare, ma anche sulla valorizzazione di alcune delle caratteristiche principali dei suoi abitanti: l’ospitalità e l’arte dell’enogastronomia.

“In un periodo molto particolare della nostra storia, nel quale occorre evitare i luoghi troppo affollati per via dell’emergenza sanitaria ancora in atto – afferma Angela Rubino, presidente di CulturAttiva – si è deciso di proporre un’attività che possa mettere in luce il fascino e la storia dei quartieri più antichi della città, che in estate appaiono desolati in seguito all’esodo verso le località marittime al quale non fa da contrappeso la presenza di turisti in città”.

“Una situazione – prosegue la Rubino – che ci dà l’opportunità di sviluppare un evento che possa svolgersi in sicurezza, con il rispetto di tutte le norme anti-contagio da Covid-19 e che possa porre sotto i riflettori anche il cuore antico di Catanzaro che in estate può divenire teatro di attività particolarmente suggestive arricchite anche dai profumi e dai sapori dell’enogastronomia locale, grazie ai gestori dei locali che lo animano”.

Il Photowalking Prospettive Urbane-By night, che si svolge con il contributo di Cooperativa Atlantide e Catanzaro Jazz Fest, Associazione Calabria Contatto, Le Slurperie Bistrot, Rizzi’s Made in Calabria, Ristorante Pizzeria i Vinattieri, Mallard Pub e Gelateria Pasticceria Bar One è un percorso esperienziale che coniuga storia, fotografia, sapori e ci condurrà a conoscere le storie di vita di chi ha deciso di spendere la propria professionalità per fare accoglienza nel cuore della città di Catanzaro. Il tour si svolgerà in due turni della durata di due ore e con massimo 15 partecipanti per ciascun turno, per dare la possibilità di mantenere il giusto distanziamento.

Il primo turno partirà alle ore 19.30 da Piazza Roma con l’aperitivo di benvenuto offerto dal Bar One di Salvatore Rotundo e proseguirà con la visita di alcuni quartieri storici, per poi lasciare nuovamente spazio al gusto e all’accoglienza grazie a Le Slurperie Bistrot, dove si farà tappa per una piccola degustazione accolti dai gestori Roberta Biamonte e Antonio Calarco. In seguito si proseguirà alla scoperta delle atmosfere notturne del centro storico. L’ultimo luogo dell’itinerario sarà la chiesa di Santa Maria del Mezzogiorno e si concluderà insieme agli amici di Rizzi’ Made in Calabria gestito da Marco Rizzitano.

Ci sarà tempo e spazio anche per il Ristorante Pizzeria i Vinattieri di Santina Pultrone e il Mallard Pub di Silvano Vignola e per le loro storie che arricchiranno un percorso esperienziale nel quale non viene raccontata solo la storia, ma anche il presente di un territorio, che ha pari dignità nel restituire un’immagine più completa della sua identità.

Il secondo turno del Photowalking partirà alle ore 22.30 da Palazzo De Nobili.

Per partecipare al Photowalking Prospettive Urbane – By night è necessaria la prenotazione telefonando o inviando un messaggio al numero 339 6574421.