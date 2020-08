Bahrami affascinato da Catanzaro

<Una città armoniosa, solare, elegante, le strade potrebbero essere un meraviglioso set cinematografico che ricorda i film con Marcello Mastroianni, quindi, il neorealismo italiano, quello bello>>: queste sono alcune delle splendide parole dichiarate da Ramin Bahrami, il pianista persiano, considerato uno dei più interessanti interpreti di Bach a livello internazionale, protagonista della speciale preview di Armonie d’Arte Festival, diretto da Chiara Giordano, giovedì sera, insieme all’attore Francesco Colella, al Parco Archeologico Scolacium di Borgia (Cz).

L’artista è rimasto affascinato da Scolacium, dalla costa ionica catanzarese, dichiarando “mai visto un paesaggio così bello”, e dal centro storico di Catanzaro e ha voluto assaggiare il piatto tipico del territorio, il morzello, definendolo estremamente raffinato e gustoso.