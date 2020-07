Un presepe artigianale al Centro Calabrese di Solidarietà dal Forum delle Associazioni sarà messo all’asta per raccogliere fondi da donare al CCS

Il Centro Calabrese di solidarietà è un Ente no profit che opera nel campo del disagio e dell’emarginazione giovanile, attraverso l’accoglienza, il prendersi cura e l’attivazione di azioni di reinserimento di sociale di soggetti svantaggiati quali, donne vittime di violenza, tossicodipendenti, alcooldipendenti, immigrati, giovani disagiati e famiglie. Una realtà che opera nel terzo settore dal 1986 con grande competenza e impegno, una passione etica che va ben oltre i doveri morali imposti dalla professionalità richiesta nell’operare in un settore così delicato. Nelle scorse settimane il Centro Calabrese è stato preso di mira da una serie di atti vandalici che si è scoperto, in seguito, essere frutto dell’azione di giovanissimi, tutti minorenni, che possono essere definiti i “prodotti” di quella povertà educativa che tutte le articolazioni dell’Ente guidato dalla presidente Isolina Mantelli cerca di contrastare grazie all’impegno sentito e radicato di operatori, educatori, pedagogisti, sociologi, volontari. Professionisti che fanno del CCS una squadra di persone innamorate del prossimo che cercano di aiutare e sostenere senza risparmiarsi. “Per questo il CCS ha tutto il nostro sostegno, e la nostra vicinanza. Per questo abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi che aiuti il Centro a far fronte a tante spese materiali, comprese quelle conseguenti ai danni causati dagli anni vandalici delle scorse settimane in via Fontana Vecchia, sede del Settore Prevenzione”, è quanto afferma il Forum delle Associazioni composto da CNC, Cara Catanzaro, Liberamente Calabria, Alleanza civica per Catanzaro, Petrusino ogni minestra, Venti da Sud e Centro Studi Politico-sociali “Don Francesco Caporale”.

Nei giorni scorsi, l’avvocato Paola Bellomo, referente del Centro studi Politico-Sociali “Don Francesco Caporale” per la provincia di Crotone, in rappresentanza del Forum delle Associazioni, ha fatto visita al CCS regalando alla presidente Mantelli un presepe artigianale che sarà messo all’asta attraverso la pagina face book del Centro Studi: il ricavato sarà interamente donato al Centro Calabrese di solidarietà.