sabato 4 luglio, alle ore 11,00 presso l’Hotel Guglielmo a Catanzaro, in via Azaria Tedeschi, n. 1 si terrà un conferenza stampa in merito alle ultime iniziative dei portavoce del MoVimento 5 Stelle presso il Governo, per la riduzione dei costi della politica regionale calabrese.

Parteciperanno i parlamentari del MoVimento 5 Stelle: Alessandro Melicchio

Paolo Parentela

M5S Camera Bianca Laura Granato

Giuseppe Fabio Auddino

M5S Senato