Santelli: “Da domani Easyjet lancerà campagna promozione Calabria”

Apprendo con piacere che, per come comunicatomi da Lorenzo Lagorio (Country Manager Italy di EasyJet Airline Company Ltd), a partire da domani la compagnia di bandiera britannica lancerà una campagna per la promozione delle bellezze calabresi, che vedrà la redazione di una nuova guida on-line realizzata a più mani da travel blogger, influencer locali e semplici cittadini; una campagna social di promozione della nostra regione, in Italia e all’estero, attraverso “post” e “stories” e soprattutto una promozione con una scontistica del 30% su oltre 6000 posti sui voli da e per Lamezia, da metà luglio a fine ottobre, tesa alla calmierazione dei prezzi, tema sul quale mi auguro che anche altre compagnie vorranno intervenire.

Un risultato che racconta di come, le negatività possono trasformarsi in positività, quando si coniugano dialogo e volontà.

Lo comunica Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.