Oltre 10 milioni e mezzo di pagamenti tra Psr e Domanda Unica

Liquidità al comparto agricolo. Continuano le erogazioni dell’organismo pagatore Arcea che, in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura, ha elaborato il kit decreto numero 98 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. «La fetta più importante di questa tranche di risorse comunitarie – spiega l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – andrà a finanziare l’ammodernamento delle aziende agricole calabresi, insieme al ricambio generazionale.

Oltre sei milioni di euro, infatti, sono per i beneficiari della Misura 4, mentre più di un milione andrà a giovani imprenditori. Un apporto fondamentale, soprattutto nella difficile fase post Covid, finalizzato a dare supporto agli agricoltori calabresi impegnati in progetti di innovazione e sviluppo che daranno valore aggiunto all’intero comparto agroalimentare regionale».

In particolare, saranno 304 i beneficiari del Psr in favore dei quali saranno ripartiti complessivamente 8.662.022,84 euro. Nel dettaglio, il kit 98 comprende – oltre ai pagamenti relativi alla Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” ed alla Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” – il sostegno alla forestazione (Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, con 263.596,35 euro a 28 aziende forestali regionali); a tre Comuni (Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, con 54.854,87 euro); a due Gruppi di Azione Locale (Misura 19 “Leader”, con 39.414,91 euro); alla cooperazione (Misura 16, con 28.837,12 euro). Inoltre, grazie al kit decreto 98 saranno liquidate anche risorse collegate alle misure a superficie del Psr: 501.662,19 euro sono destinati a 91 beneficiari della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”; 117.079,13 euro sono riservati a 37 beneficiari della Misura 11 “Agricoltura biologica” e 4.189,5 euro, infine, ad un’azienda zootecnica (nell’ambito della Misura 14 “Benessere degli animali”). «Per quanto riguarda la Domanda unica – conclude l’Assessore – è già stato liquidato il decreto numero 13 dell’annualità 2019, grazie al quale 1.265 beneficiari riceveranno risorse pari a 1.968.516,62 euro».