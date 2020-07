Materia Indipendent, torna la manifestazione più importante al Sud dedicata al design

Dopo il successo delle prime 4 edizioni, Materia Independent Design Festival, la più importante manifestazione del Sud Italia dedicata al design, ritorna in una veste relazionata all’attuale momento storico che stiamo vivendo. Ideata e organizzata da Officine AD degli architetti catanzaresi Domenico Garofalo e Giuseppe Anania, nel capoluogo della regione Calabria, Catanzaro, la quinta edizione si svolgerà dal 2 al 4 ottobre p.v. sotto la direzione artistica di Antonio Aricò , designer calabrese conosciuto sulla scena internazionale, espressione del vero senso del progettare italiano, fusione tra artigianato, design e poesia, creatore di oggetti iconici, consulente per aziende leader nel mondo e conosciuto per “le storie e i racconti che vanno oltre il progetto”.

Considerando l’emergenza mondiale in corso, la prossima sarà un’edizione speciale, “virtuale”, come le più importanti manifestazioni culturali nazionali e internazionali di settore dell’anno 2020, sfruttando al massimo le potenzialità comunicative dei nuovi mezzi tecnologici di comunicazione contemporanei.

La quinta edizione mira ad avere un respiro internazionale con un ricco format caratterizzato dalla prestigiosa presenza di alcuni tra i principali designer contemporanei italiani che, invitati da Aricò e intrecciandosi con il saper fare artigianale “calabrese”, daranno vita ad una collezione unica di oggetti simbolici – “Materia sospesa: il design come Rito italiano sospeso nel tempo” – legati al tema religioso rivisitato con una chiave di lettura contemporanea.

Grande attenzione sarà data alla sezione dedicata ai giovani: verranno selezionati i migliori progetti tramite la call “Miracoli di Design”, riservata agli under 40, che verrà lanciata nei prossimi giorni e accoglierà proposte di creazioni provenienti da tutta Italia basate su tecniche artigianali ed elementi del patrimonio culturale del territorio di appartenenza. Per le migliori realizzazioni è previsto il premio della giuria tecnica in collaborazione con la Guglielmo Spa e il premio del pubblico dedicato al giovane architetto e amico del festival, recentemente scomparso, Sergio Mirante.

Dopo i tanti attestati ricevuti per le prime 4 edizioni, tra questi la presenza nel premio più importante di settore “l’Adi Design Index”, Materia Independent Design Festival vuole confermarsi come piattaforma culturale dall’alto taglio poetico, a livello nazionale e internazionale, una importante operazione culturale comunicativa di marketing territoriale per la città capoluogo, Catanzaro, per la Calabria e il Mediterraneo.