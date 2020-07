Lamezia Terme, presentato il Gala della Gratitudine 2020

Una serata all’insegna del coraggio e della gratitudine nei confronti di chi, durante la pandemia da Covid-19, si è messo al servizio della comunità nel tentativo di aiutare e, perché no, esorcizzare il lockdown dei propri concittadini, alle prese con un’emergenza sanitaria senza precedenti.

È questo il leitmotiv del Gala della Gratitudine 2020, manifestazione promossa dall’associazione culturale St Television, in collaborazione con il Comune di Lamezia Terme e la Regione Calabria, giunta all’undicesima edizione.

I dettagli dell’evento – che avrà luogo sabato 8 agosto, alle ore 21.00, su Corso Numistrano, nel pieno rispetto delle normative anti Covid -sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione, oltre a quella dei membri dell’organizzazione (Maria Chiara Caruso, Francesco Sacco e l’editore Giovanni De Grazia, ideatore del Gala), del dott. Vincenzo Ferraro (Agente Generale UnipolSai Lamezia, main sponsor), della conduttrice Ketty Riolo, che condividerà il palco con il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, dell’assessore allo Sport e allo Spettacolo Luisa Vaccaro e del Sindaco Paolo Mascaro.

Quest’ultimo, in particolare, ha sottolineato il <<grande coraggio dell’associazione nell’organizzare, in un periodo simile, una manifestazione che è chiara testimonianza della tanta voglia di fare e del grande impegno profuso nel contribuire alla rinascita del nostro territorio>>.

<<Sono ormai tante le edizioni di questa splendida iniziativa – prosegue il Primo Cittadino – ed è bello che in ogni singola edizione gli organizzatori abbiano dato merito a chi, nell’ombra o sotto i riflettori, ha fatto qualcosa di importante. Per qualche oscuro motivo, viviamo purtroppo nella terra dell’ingratitudine, nella terra dell’invidia, e ci tengo a complimentarmi con l’editore Giovanni De Grazia e tutti i membri dell’organizzazione per aver fatto in modo che per ben undici anni sia stata utilizzata questa parola stupenda: gratitudine. Tutti noi dobbiamo esser grati a chi, poco o tanto, mette impegno in ciò che fa, e tutte le persone premiate quest’anno hanno fatto tantissimo per il nostro territorio, a partire dalle associazioni che, durante la pandemia, si sono date da fare in modo incessante, stimolate anche dagli appelli partiti dalla vostra emittente, nella persona di Giovanni De Grazia, e di questo vi ringrazio ulteriormente. Sono certo sarà una splendida serata e spero aiuti i lametini a ritrovare quello spirito di aggregazione un po’ perso dopo l’emergenza Coronavirus>>.

Anche l’assessore Vaccaro ci ha tenuto a ringraziare gli organizzatori, evidenziando soprattutto l’impegno di De Grazia durante il lockdown: <<Quest’anno l’organizzazione dell’evento è stata particolarmente complessa, con un inter burocratico molto ostico a causa del Covid-19, ma Giovanni De Grazia non si è dato per vinto, come ha fatto durante la pandemia contribuendo alla distribuzione di mascherine protettive, e ha continuato a credere fermamente nell’idea di regalare alla nostra città un evento in grado di riunire tutti dietro la parola “grazie”. Credo sia questa la sintesi più bella>>.

Nell’ottica di una rivitalizzazione di Lamezia, l’assessore ha poi lanciato un invito a tutti i lametini e non solo: <<Chiunque avesse il sogno di regalare un momento di gioia a Lamezia

Terme, come Giovanni e l’associazione culturale St Television, troverà sempre porte aperte al Comune. Insieme troveremo il modo più congeniale per realizzare qualsiasi tipo di evento

che possa dare lustro alla nostra città>>.

Parola, dunque, a Vincenzo Ferraro, presente in rappresentanza di UnipolSai, main sponsor dell’evento: <<UnipolSai ha messo in campo tante iniziative a livello nazionale e collaboriamo con Giovanni da ormai quattro/cinque anni. Quest’anno, però, abbiamo sentito quest’edizione in modo particolare. Abbiamo cercato di valorizzare ulteriormente quel senso di gratitudine nei confronti di chi si è adoperato, soprattutto in mesi tanto drammatici, per aiutare la comunità, non solo a livello locale. Ecco perché quest’anno abbiamo voluto dare il massimo per sponsorizzare l’evento, anche perché quello di gratitudine è un concetto che spesso passa in secondo piano o si dà per scontato, ma non è assolutamente così>>.

In chiusura anche Ketty Riolo ha poi rimarcato l’importanza del messaggio alla base della manifestazione (<<dire grazie è gratificante da ambo le parti, non solo per chi lo riceve ma anche per chi lo dice con sincerità>>) e il prestigio derivato dal condividere il palco con un campione, nonché consumato showman, come Massimiliano Rosolino, segnale evidente di una kermesse cresciuta di anno in anno (<<avere accanto un personaggio come lui è per me un grande onore e sono certa riusciremo a intrattenere la platea in modo piacevole, perché dev’essere anche un momento di gioia>>).

E a proposito di intrattenimento, previsti anche collegamenti dal backstage curati da Maria Chiara Caruso e Francesco Sacco, gli showcase di stampo cantautorale di alcuni talenti lametini (ma non solo) comeFrancesco Strangis (in arte Strangis) e Renato Failla, frontman del trio post hardcore McKenzie, e gli interventi di prestigiosi ospiti appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo, tra i quali il noto cabarettista Gennaro Calabrese, apprezzato in diverse trasmissioni televisive come Made In Sud. Nel segno della continuità, poi, anche quest’anno i premi sono stati realizzati dal Maestro Maurizio Carnevali. Tutta la grafica è stata curata, invece, da Arturo De Rosa.

Di seguito l’elenco dei premiati:

– GIOVANNA GIGLIOTTI

– CARLO CIMBRI

– FELICE SALADINI

– ENNIO CALABRIA

– SALVATORE DE BIASE

– PIETRO GRECO

– GIOVANNI SIRIANNI

– MARIANNA MILANO

– ROCCO AVERSA & TONINO MARCHIO

– AGOSTINO COSENTINO

– LEONARDO CAIMI

– NELLA FRAGALE

– LAURA CALDERINI

– ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN NICOLA

– ASSOCIAZIONE MALGRADO TUTTO

– EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ COMUNITÀ MASCI LAMEZIA TERME 2 “DON PASQUALE LUZZO”

– CROCE ROSSA

– RADIO CLUB LAMEZIA

L’evento è sponsorizzato dal main sponsor Unipol Sai.