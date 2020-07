La Camera di Commercio di Catanzaro entra nella Fondazione Politeama

La Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro, presieduta da Daniele Rossi, ha deliberato, al termine della seduta tenutasi nel pomeriggio di martedì, la partecipazione dell’Ente camerale alla Fondazione Politeama e il contestuale contributo annuale di 25mila euro per i prossimi tre anni: «L’ingresso nella Fondazione Politeama – ha spiegato Rossi – si inquadra nel più ampio e complesso compito demandato alle Camere di Commercio di sostegno alle attività culturali, mansione a cui l’Ente catanzarese assolve con particolare attenzione.

Nello specifico, l’adesione all’attività della Fondazione Politeama, che avverrà appena ricevuta l’autorizzazione ministeriale, rappresenta la volontà di dare forma istituzionale e dunque progettuale alla missione camerale sulla cultura, superando la logica della mera contribuzione una-tantum e quindi configurando la seria intenzione di partecipare attivamente al lavoro della Fondazione. Vogliamo offrire non solo sostegno economico ma anche supporto professionale e creativo, confermando in pieno la fiducia nel management e nella direzione artistica della Fondazione. Ci tengo, infine, a ringraziare il sindaco Abramo per aver sollecitato e stimolato la Camera di Commercio a voler compiere questo passo: nell’ottica delle sempre più sinergica collaborazione tra Enti e istituzioni, per noi si tratta di un’occasione tra le più importanti per contribuire allo sviluppo culturale della città e della provincia di Catanzaro».

La decisione è stata salutata con favore dal sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che del CdA della Fondazione Politeama è presidente: «L’ingresso della Camera di Commercio nella Fondazione Politeama rappresenta l’ulteriore importante tassello della collaborazione sinergica da tanti anni in corso, su più fronti, con l’amministrazione comunale. Il contributo prezioso che l’ente camerale saprà offrire, andando al di là del semplice apporto finanziario, costituisce un valore aggiunto nel percorso di crescita della Fondazione Politeama nel panorama teatrale regionale e non solo. La Camera di Commercio di Catanzaro, nel ringraziare il presidente Rossi per la sensibilità dimostrata, andrà infatti ad aggiungersi agli altri partner istituzionali già rappresentati all’interno della Fondazione Politeama che vede, quindi, sempre più riconosciuti il proprio ruolo e la propria dimensione d’eccellenza nell’ambito della programmazione culturale sul territorio».