Il Questore di Catanzaro dà il benvenuto alla d.ssa Immacolata Acconcia, nuovo dirigente della Divisione P.A.S.I.

Il Questore Mario Finocchiaro ha dato il benvenuto al Primo Dirigente della Polizia di Stato,d.ssa Immacolata Acconcia, nuovo Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Catanzaro, che ha preso il posto lasciato libero dal Primo Dirigente dott.. Giancarlo Consoli, di recente assegnato al Reparto Mobile della Polizia di Stato di Catania.

Il Questore, nel formulare gli auguri di buon lavoro alla neo Dirigente, che ha intrapreso il nuovo impegno manifestando gradimento e entusiasmo per l’incarico, si è complimentato per il curriculum di tutto rispetto che la caratterizza, certo che anche a Catanzaro esprimerà al meglio le sue eccellenti qualità professionali.

Nata a Salerno nel 1975, laureata in Giurisprudenza, la d.ssa Acconcia, in Polizia dal 1993,ha frequentato, appena diciottenne, il X Corso quadriennale presso l’Istituto Superiore di Polizia e, quindi,l’88° Corso di Formazione per Vice Commissari della Polizia di Stato. Al termine del percorso formativo, dopo un periodo applicativo presso il Commissariato Sezionale Trevi Campo Marzio di Roma, è stata assegnata al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano, dove ha coordinato attività straordinarie di prevenzione e controllo del territoriopredisposte, in diverse aree del Paese, dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza per fronteggiare emergenze criminali connesse alla recrudescenza dei reati, in particolarequelli di natura predatoria. Trasferita alla Questura di Salerno, ha ricoperto,negli anni, dapprima l’incarico di funzionario addetto presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, e, quindi, quello di Dirigente dell’Ufficio del Personale. Ha,poi,maturato significative esperienze professionali presso l’Ufficio di Gabinetto dove, in qualità di Vice Capo di Gabinetto, ha assunto gli incarichi di Responsabile del Dispositivo di Sicurezza Aeroportuale presso lo scalo aereo di Salerno-Pontecagnano, Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali, Portavoce e Responsabile dell’Ufficio Stampa, Coordinatore del GOS per lo stadio Arechi di Salerno in occasione dello svolgimento degli incontri di calcio, nel campionato di serie B, della squadra della Salernitana.

Dall’anno 2017, quale Dirigente, dapprima, del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e, poi, di quello di Cava de’ Tirreni, ha condotto numerose operazioni finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e diretto numerosi e delicati servizi di O.P. in occasione di manifestazioni politiche e di quelle connesse all’emergenza rifiutinonché di eventi sportiviquali, in particolare,gli incontri di calcio nell’ambito del Campionato di Lega Pro disputato dalla squadra della Cavese.

Ha frequentato e superato con profitto numerosi corsi di specializzazione professionale, tra i quali quelli di Incident Commander e di funzionario addetto alla difesa NBCR.