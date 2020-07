Falerna – Danneggiata autovettura del Comune

Il sindaco di Falerna non ha ancora finito di vergare la richiesta di audizione presso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Dicurezza Pubblica, che nella notte, ignoti soggetti, si sono introdotti nel cortile, chiuso, del municipii, danneggiando l’autovettura del Comune.

Un altro episodio che si aggiunge ad altri, messaggi sinistri per i quali l’Amministrazione nella persona del Sindaco, ha ritenuto diver ricorrere alle Autorevoli istituzioni di vertice, Prefettura e Questura, per cercare di poter arginare la deriva che per mancato controllo si sta innescando. “Noi non siamo stati sorteggiati, ma siamo stati votati dai cittadini- dichiara il Sindaco di Falerna – e quindi continueremo a tenere la batta diritta, nonostante gli incredibili tentativi di destabilizzazione che giungono sororendentemente anche da ambienti insispettabili-, conclude con amarezza…”