Catanzaro, al via gli avvisi per il pagamento della seconda rata della Tari

L’ufficio Tributi del Comune sta recapitando alle utenze gli avvisi di pagamento della Tari, la tariffa sui rifiuti per l’anno 2020. Il termine per il pagamento della seconda rata è fissato al 31 luglio.

Entro il 31 luglio si potrà pagare, in alternativa, la rata unica a saldo dell’intera annualità 2020. Così come indicato nell’avviso, si ricorda, inoltre, che a causa dell’emergenza Covid l’amministrazione comunale (con delibera n. 63 del 30 aprile 2020) ha rinviato il pagamento della prima rata al 5 dicembre prossimo, unitamente alla quarta e ultima rata per l’anno 2020.

Il personale dell’ufficio è a disposizione degli utenti:

a) in servizio telefonico ai numeri 0961 881414 e 881422 tutti i giorni, escluso il venerdì, dalle ore 10:30 alle 12.

b) in servizio posta elettronica con risposta agli utenti nel tempo medio di 10 giorni lavorativi (5 giorni per istanze meno complesse; 15 giorni per istanze più complesse), all’indirizzo tassarifiuti@comune.catanzaro.it