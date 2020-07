Bene misure per il turismo. Unindustria Calabria chiede che si faccia presto per l’attuazione

“Le linee di intervento a favore della filiera turistica, illustrate dalla presidente della Giunta Regionale, lasciano intravedere segnali di attenzione significativi verso un settore che è strategico per l’economia calabrese”. È quanto afferma il presidente della sezione Turismo di Unindustria Calabria Demetrio Metallo commentando le misure annunciate in conferenza stampa dalla presidente Santelli e dall’assessore al Turismo Orsomarso.

“Adesso occorrerà procedere in tempi stretti con i bandi” -ha proseguito il presidente Metallo- “assicurando tempi celeri agli iter valutativi ed alle conseguenti erogazioni degli incentivi”. “Le imprese del settore sono in ginocchio, ha continuato il presidente della sezione Turismo di Unindustria Calabria, e necessitano degli aiuti messi in campo in tempo utile perché gli stessi possano produrre effetti. Confidiamo nella dichiarata attenzione al nostro settore assicurata dal vertice regionale provando ad affrontare al meglio una stagione turistica compromessa e difficile che potrebbe far perdere la fiducia a tanti imprenditori che senza sostegni adeguati in tempi stretti potrebbero vedersi costretti a non riaprire le attività con gravi conseguenze economiche e sociali per il territorio”.