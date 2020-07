Angela Davoli eletta Presidente della Rete dei CPO degli Ordini Forensi della Calabria

Si è riunita con modalità da remoto in data 11 luglio u.s. l’assemblea della Rete dei CPO della Calabria per il rinnovo delle cariche ed in tale sede è stata eletta Presidente all’unanimità l’avv. Angela Davoli, Presidente del Comitato Pari Opportunità presso il Tribunale di Lamezia Terme.

Vice Presidente per il Distretto di Reggio Calabria è stata eletta l’avv. Giuliana Barberi, Presidente del CPO presso il Tribunale di Reggio Calabria, Vice Presidente per il Distretto di Catanzaro l’avv. Rosa Masi, Presidente del CPO presso il Tribunale di Cosenza.

Alla Segreteria l’avv. Teresa Battigaglia, Presidente del CPO presso il Tribunale di Crotone.

L’avv. Angela Davoli, già Vicepresidente della Rete CPO Calabria ringrazia le colleghe per la fiducia accordata e ringrazia in particolare tutto il CPO di Lamezia Terme, attualmente composto dagli avv. ti Mariangela Longo, Mariannina Scaramuzzino, Rossella Bonaddio, Raffaella Mascaro, Barbara Caterina, Stefania Mazzei, Serena Perri, Francesca Longo, per averla fortemente sostenuta e coadiuvata, ricordando che continuerà a svolgere ancora con maggiore incisività il suo ruolo nelle P.O. in cui milita da molti anni con slancio ed impegno, è infatti al suo secondo mandato quale Presidente del CPO di Lamezia Terme ed è Presidente della Commissione P.O. del Comune di Soveria Mannelli.

Ha poi illustrato brevemente il programma per l’attività della Rete del prossimo quadriennio che vedrà la collaborazione con Enti e Istituzioni per apportare il massimo contributo nella lotta alle discriminazioni e alla violenza rafforzando il lavoro e le attività di prevenzione.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, avv. Dina Marasco, esprime grande soddisfazione per l’importante riconoscimento al Presidente del CPO Lamezia avv. Angela Davoli alla quale esprime i più fervidi auguri di buon lavoro.