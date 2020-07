A Lamezia uno dei primi cinema all’aperto dopo il lockdown: ogni giovedì al Lissania Garden i film dell’associazione UNA

Tra i primi cinema all’aperto a riaprire in Calabria dopo il lockdown c’è quello dell’associazione UNA, che anche quest’anno torna con il suo grande schermo sotto le stelle a Lamezia Terme. I film in programma per l’estate sono quattro e, come di consueto, verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’appuntamento è per ogni giovedì di luglio alle 21 nell’anfiteatro del Lissania Garden.



La prima, con il film polacco “Cold War” di Pawel Pawlikowski, è stata una bellissima serata sold out come non capitava da tempo. La rassegna, infatti, ha già registrato il primo successo di pubblico per la visione di una perla del cinema internazionale, che al momento dell’uscita nelle sale in Calabria non aveva trovato spazio. UNA ha voluto riproporre questa pellicola in bianco e nero, premiata a Cannes, che il suo pubblico ha apprezzato moltissimo per la poetica, le musiche celestiali e l’originalità artistica.

Lo stesso pubblico che con la sua importante presenza ha dimostrato la voglia di ritrovarsi al cinema, non solo per condividere la propria passione cinefila, ma per far ripartire la vita sociale e culturale in città. Per ricominciare ad incontrarsi e a vivere dei momenti di intrattenimento, cultura e gioia, nonostante il distanziamento e le misure di sicurezza.

La prossima proiezione è in programma per giovedì 9 luglio alle 21 con il film cipriota “Torna a casa, Jimi!” divertente esordio alla regia di Marios Piperides, che introduce con leggerezza il tema attuale della politica dei muri.

Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a unassociazione@gmail.com, i posti sono limitati nel rispetto delle linee guida governative.

Il cinema è una forma di libertà, difendiamolo sempre!

UNA associazione culturale